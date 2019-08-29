29 августа в Шэньчжэне в рамках визита премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова в штаб-квартиру Huawei подписан меморандум о выделении льготного кредита со стороны КНР на развитие сети телекоммуникаций ООО «UMS».

Кредитные средства в размере 150 млн долларов США будут направлены на финансирование инвестиционных проектов UMS с применением оборудования компании Huawei в течение 2020−2023 годов.

Речь идет о масштабных работах по претворению в жизнь третьей инициативы президента Республики Узбекистан, которая подразумевает организацию эффективного использования населением и молодежью компьютерных технологий и интернета. В этих целях будет осуществлено техническое и технологическое переоснащение мобильного оператора UMS, расширено проникновение сетей 4G/3G во все регионы республики, а также поэтапно внедрены сети 5G.

Это, в свою очередь, позволит обеспечить услугами связи как густонаселенные территории, так и малонаселенные пункты, в том числе расположенные в горной местности. В них планируется подключение социальных объектов, таких как учебные заведения, медицинские учреждения к глобальной сети интернет, что позволит ускорить внедрение современных технологий в учебные процессы и оказание медицинской помощи.

С начала текущего года мобильным оператором UMS уже начаты масштабные работы по модернизации сетей и оборудования, обновлению биллинговой системы, поэтапному расширению внешнего интернет-канала. Они осуществляются в рамках указов и постановлений президента Республики Узбекистан, а также Концепции развития ООО «Universal Mobile Systems» на 2019−2021 годы, разработанной совместно со специалистами Национального агентства проектного управления и Фонда поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие».

Реализация новых инвестиционных проектов даст дополнительный стимул для расширения и ускорения работ по осуществлению стратегических планов компании, увеличению ее вклада в развитие цифровой экономики в Узбекистане, воплощению в жизнь социальных инициатив, а также позволит повысить качество оказываемых услуг как для действующих, так и для новых абонентов.

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