Разведчики Министерства обороны Узбекистана впервые принимают участие в международном соревновании разведывательных групп специального назначения «Алтын үкі-2019», которое проходит с 28 августа по 6 сентября на полигоне «Спасск» в Казахстане. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ведомства.





За первенство соревнуются девять команд, из которых пять от Казахстана и по одной от оборонных ведомств Беларуси, Индии, России и Узбекистана. Военные специалисты Италии, ОАЭ, Сербии, Туркменистана, Турции и Китая приглашены в качестве наблюдателей.

По итогам первого этапа группа разведчиков Узбекистана заняла 3-е место, уступив подразделениям Казахстана и Беларуси.





Всего участникам состязаний предстоит пройти 12 этапов: пешие перемещения на большие расстояния, подготовка районов скрытного расположения, проведение поисковых мероприятий, тактические действия при внезапной встрече с противником, разведка объектов и вывод их из строя, преодоление водной преграды, групповое выполнение огненных упражнений, а также проверка способностей разведчиков уходить от вражеского преследования.

С 3 по 17 августа Узбекистан принимал участие в Армейских международных играх-2019, по итогам которых занял первое место во II дивизионе конкурса «Танковый биатлон», вторые места в конкурсах «Отличники войсковой разведки», «Рембат», «Эльбрусское кольцо» и «Верный друг», третьи места в конкурсах «Мастера артиллерийского огня», «Чистое небо», «Безопасный маршрут», «Полевая кухня» и «Дорожный патруль».