Национальная сборная Узбекистана по футболу 28 августа начала подготовку к предстоящим матчам второго раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Азии. Главный тренер команды Эктор Купер во вторник на пресс-конференции рассказал о выборе игроков, стиле и шансах выхода сборной на мундиаль.

По его словам, у тренеров сборной есть общая проблема: у них мало времени для работы с игроками, но при этом требуются хорошие результаты.

«Я оптимистичный человек, работаю здесь один год. Могу сказать, что меня устраивают нынешние условия и отношение игроков к работе. Да, проблемы встречаются везде, но в целом мы продолжаем работать на собой», — заявил 63-летний аргентинец.

Специалист также отметил, что у каждой команды есть свой стиль игры, который определяется «после различных экспериментов».

«Мы уже нашли свой собственный стиль. Может быть, он не всегда ведет к победе, но у нас есть четкое направление. Мы можем немного изменить тактику в зависимости от противника, но мы сделаем это не отклоняясь от нашего стиля», — считает тренер.

По мнению Эктора Купера, в сборной Узбекистана присутствует конкуренция и тренер должен выбрать лучшего игрока на каждую позицию.

«Я выбрал тех игроков, которых считаю подходящими, исходя из моего видения. Мы наблюдаем за всеми игроками, возможно, что некоторые бомбардиры не нашли места в сборной, но в скором времени они могут быть приглашены на другие наши игры», — сказал он.

Сборная Узбекистана в группе D во втором отборочном туре сыграет с Палестиной, Саудовской Аравией, Йеменом и Сингапуром. Свой первый матч команда проведет против Палестины 5 сентября на стадионе «Файсал Аль-Хуссейни» в Аль-Раме.

Первая игра с Палестиной пройдет на искусственном поле. Аргентинский специалист считает, что для игроков национальной сборной это может стать проблематичным. По этой причине несколько тренировок в рамках учебно-тренировочного сбора планируется провести на искусственном поле.

Эктор Купер заявил, что Узбекистан сможет выйти на чемпионат мира. «Мы, в первую очередь, оптимисты. Мы сможем соревноваться с сильнейшими сборными. Сможем даже выйти на Чемпионат мира. Сейчас могут быть команды, которые сильнее нас, но нам нужно думать о себе и сформировать хорошую команду. Хорошая команда включает в себя много элементов. Наши противники могут быть сильными, но хорошая команда — это не просто хороший игрок. Для сборной команды важны две вещи. Жить одной командой, двигаться вперед вместе. Никто не должен мешать друг другу, а наоборот поддерживать. Второй фактор — это вера. Нужно верить в правильность нашей работы. Если игроки не верят, то невозможно будет выиграть», — подчеркнул тренер.

Следующими соперниками Узбекистана в группе D станут Йемен (10 октября, стадион «Пахтакор»), Сингапур (15 октября, Национальный стадион), Саудовская Аравия (14 ноября).

Матчи второго раунда завершатся 9 июня 2020 года. 6 победителей первого раунда и оставшиеся 34 азиатские сборные согласно жребию были разбиты на 8 групп, в рамках которых проводится традиционный двухкруговой турнир. Восемь победителей групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места проходят в третий раунд и одновременно получают путевки в финальный турнир Кубка Азии 2023 (остальные 11 мест на Кубке Азии разыгрываются в дополнительном групповом турнире, не связанном с отбором к чемпионату мира).