Компания Epsilon поздравляет весь народ Узбекистана с наступающей 28-й годовщиной государственной независимости.

В рамках реализации инвестиционных проектов 28 августа в 17:00 после повторного успешного применения технологии гидроразрыва пласта (ГРП) с верхнего продуктивного слоя скважины Талимаржан №1 получен дебит в объеме эквивалентном до 250 тысяч кубометров природного газа и жидких углеводородов в сутки.

Epsilon также представила проект новой комплексной сети заправочных станций под брендом Sesame. На них будут реализовываться природный газ и бензин, вырабатываемые исключительно из сырья, добываемого компанией на пяти блоках, переданных ей согласно решению правительства.

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