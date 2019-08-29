Министерство транспорта Узбекистана сообщило о запуске онлайн-сервиса по покупке билетов на междугородные автобусы. Сайт avtoticket.uz рассчитан на пользование как с компьютера, так и с телефона. Разрабатывается также мобильное приложение.

Пока приобрести билеты можно только на рейсы, отправляющиеся с автовокзала «Ташкент» в ближайшие три дня. В скором времени будут подключены остальные автовокзалы страны, а срок предварительной покупки билетов будет увеличен.

При оформлении билета можно самостоятельно выбрать место. После оплаты формируется электронный билет с QR-кодом, который можно предъявить водителю или контролеру для считывания специальным устройством. При посадке в автобус нужен документ, удостоверяющий личность, чтобы сверить имя пассажира, указанное при покупке билета.

Автовокзал «Ташкент» был открыт в мае текущего года после многих лет простоя. По стране также восстанавливается сеть автобусных маршрутов и автовокзалов.