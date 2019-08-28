Ели у ташкентского филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО, бывшее здание Мирзо-Улугбекского РУВД) вырублены из-за расположения под линией электропередач напряжением 110 кВ, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Деревья «выросли на недопустимую высоту» и создавали угрозу для эксплуатации электросети и безопасности людей, говорится в сообщении. Разрешение на вырубку было выдано во избежание аварийных отключений и для «исключения несчастных случаев с возможными человеческими жертвами».

Воздушная линия «Л-Водил-1,2» задействована в электроснабжении бытовых и юридических потребителей Мирзо-Улугбекского, Яшнабадского, Мирабадского и Юнусабадского районов.

На месте срубленных деревьев будут высажены низкорослые декоративные кустарники, отметили в Госкомэкологии.

Госкомэкологии не уточняет количество вырубленных елей. В социальных сетях называлась цифра в 25 хвойных деревьев, вырублены в ночь на 25 августа.