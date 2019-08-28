Инвестиционный проект по внедрению плазменных технологий утилизации отходов планируется реализовать в Узбекистане. Стоимость проекта составит 15 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды.

Внедрение плазменной технологии утилизации обсуждалось на встрече председателя Госкомэкологии Бахрома Кучкарова с представителями сингапурской компании Alpha Global Capital 27 августа. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Плазменная технология утилизации — способ утилизации отходов, не оказывающий негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Плазменная утилизация отходов не требует сортировки и снижает стоимость утилизации, отметили в Госкомэкологии.

Плазменная технология позволит избежать захоронений отходов на полигонах, которые выделяют токсичные газы и жидкости. Свалки загрязняют атмосферный воздух, почву и грунтовые воды. Сжигание мусора также показало свою неэффективность. Мусоросжигающие заводы требуют регулярных крупных финансовых вложений.

Плазменная установка может перерабатывать до пяти тонн отходов в день и производить тепло- и электроэнергию. В результате сгорания отходов образуется зола в объеме 5% от общего количества мусора. Зола может быть использована в качестве удобрения в сельском хозяйстве или при производстве строительных материалов.

В октябре в Ташкенте состоится международная конференция и выставка по комплексному управлению отходами, где будет представлена новая модель пунктов приема сортированного мусора.

Сингапурские инвесторы выразили готовность также совместно реализовывать проекты в области технологий очистки сточных вод.