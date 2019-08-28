В Ташкенте 28 августа произошло обрушение металлических конструкций строящегося торгово-развлекательного центра Riviera.

Погибли четыре работника, двое получили ранения, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть УЧС Ташкента в 13:18. На место происшествия выехали руководство МЧС и УЧС Ташкента.

В марте группа компаний ORIENT сообщала о строительстве ТРЦ Riviera. Новый комплекс возводится в Алмазарском районе на пересечении улиц Нурафшон и Себзар.