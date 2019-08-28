В канун 28-й годовщины независимости Республики Узбекистан мобильный оператор Perfectum презентует сразу две линейки полугодовых тарифных планов категории Business и VIP. Обе категории направлены на создание еще более выгодных условий для пользователей услуг мобильной связи. Новые тарифные планы предназначены как для действующих, так и для новых абонентов. Это позволяет любому желающему пользоваться связью Perfectum на выгодных условиях.

Обе категории тарифных планов отличаются и значительным удобством. Теперь оплачивать сотовую связь можно один раз в шесть месяцев и на протяжении полугода пользоваться услугами компании, не заботясь о необходимости постоянно вносить оплату. Это отличное решение для деловых людей, кто ценит экономию как финансовых, так и временных ресурсов.

Полугодовые тарифы первой категории («5+1»)





Первая линейка тарифных планов «5+1» дает возможность абонентам компании сэкономить до 17% от полугодовых расходов на мобильную связь.

Условия просты: при оплате полугодового тарифного плана за пять месяцев, шестой месяц абонент получает бесплатно.

Таким образом, пользователи тарифа «888+» при переходе на новый полугодовой тариф «888+» (5+1), будут платить абонентскую плату 200 тысяч сумов за шесть месяцев вместо 240 тысяч сумов. Это наглядно показывает значительную экономию для абонента:





Полугодовые тарифы второй категории (6+N)





Мобильный оператор Perfectum подготовил отличные новости и для почитателей красивых номеров. С 1 сентября запустится линейка полугодовых тарифных планов (6+N), позволяющая приобрести привилегированный номер всего за полцены:





Подробная информация доступна по ссылке.

Оператор сотовой связи Perfectum сердечно поздравляет всех жителей и гостей Республики Узбекистан с 28-й годовщиной независимости и желает мира, добра, благополучия. Пусть каждый день будет наполнен счастьем, улыбками близких и позитивными моментами, а родной край процветает и развивается на благо всему узбекскому народу.

«Perfectum — Сегодня! Навсегда! Bugun! Abadiy! Today! Forever!».

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