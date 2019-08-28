По мере роста числа детских садов снизится и возраст приема в них детей, заявила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.

«В советское время дети ходили в детский сад с шести месяцев в ясельные группы. Сейчас этот возраст — три года из-за отсутствия [достаточного количества] детских садов. Конечно, с увеличением количества детских садов возрастная граница снизится, и женщина сможет отдать своих детей в детский сад в любом [дошкольном] возрасте. Но для этого мы должны немного подождать», — сказала глава верхней палаты парламента.

Она признала, что в результате «многих упущений» появилось поколение, которое не получило дошкольного образования и испытало на себе недостатки системы образования в школах, колледжах и лицеях.

«Сегодня они выросли и женились. Эти молодые люди, у которых нет правовой культуры, нет воли, они не готовы к жизни. Это не вина одной организации, а вина всего нашего общества», — считает Танзила Нарбаева.

Теперь, отметила она, политика государства нацелена на непрерывность обучения, а система образования включает в себя школы «Темурбеклар мактаби» и президентские школы.

«Дай бог, у нас еще будут Мирзо Улугбек, Нодирабегим, Тумарис, но нам нужно немного времени, [чтобы обучить] еще одно поколение. Поколение хорошо образованное, волевое, трудолюбивое, которое никому не отдаст свое слово», — заключила Танзила Нарбаева.

Напомним, положение, согласно которому дети принимаются в государственные дошкольные организации с 3 до 7 лет, было утверждено Кабинетом Министров в июле 2017 года. Прежде этот возраст составлял 2−6 лет, в некоторых случаях допускалось посещение до 7 лет.

Охват детей Узбекистана дошкольным образованием по итогам первого полугодия достиг 40,5%, что составляет 1,1 миллиона детей. Рост охвата с начала года составил 2,8%. К концу года этот показатель планируется увеличить до 44,5%.