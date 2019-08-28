Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 28 августа принял вновь назначенного посла Великобритании Тимоти Торлота, сообщила пресс-служба МИДа.

Посол вручил копии верительных грамот, после чего стороны обсудили расширение сотрудничества Узбекистана и Великобритании в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Тимоти Торлот находится на дипломатической службе с 1981 года, работал в посольствах Великобритании в Омане, Новой Зеландии, Чили, Ираке (заместителем посла) и Йемене (послом), а также занимал разные посты в структуре МИДа. С 2016 года работал в Отделе Аравийского полуострова и Ирана Форин-офиса.