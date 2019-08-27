Центральный банк Узбекистана применил штрафные санкции к «Ипотека-банку», «Народному банку» и «Давр-банку» за нарушение прав потребителей банковских услуг, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Ипотека-банк» и «Народный банк» были оштрафованы за наличие в их тарифах комиссионных платежей, запрещенных законодательством, «Давр-банка» — за дополнительные услуги, несвязанные с основной деятельностью, и размещение недостоверной информации на стендах и сайте банка. Все три банка получили предписание регулятора об устранении нарушений.

ЦБ также выявил факт «недобросовестной практики» расчета договорных комиссий в отношении клиента со стороны банка «Асака». Клиенту пересчитали и возвратили неправильно рассчитанную сумму в 84 млн сумов.

Регулятор заверил, что и в дальнейшем будет применять законные меры воздействия в отношении кредитных организаций за нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей банковских услуг.