Комил Каюмович Рашидов назначен советником премьер-министра — заведующим Департаментом по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на постановлением Кабинета Министров от 27 августа.

Эта должность введена в исполнительную структуру Кабинета Министров указом президента Узбекистана об усилении гарантий защиты граждан Узбекистана, работающих за рубежом, и членов их семей от 20 августа.

Напомним, этим же документом образована Республиканская комиссия по вопросам внешней трудовой миграции, а также описаны меры по поддержке граждан, выехавших на заработки, — кредиты, микрозаймы и выделение квартир.

Ранее сообщалось, что представительства Агентства по внешней трудовой миграции в 2020—2021 годах откроются в Стамбуле, Нур-Султане, Дубае и четырех городах России. До конца года по Узбекистану будут созданы центры предвыездной ориентации для направляющихся на работу за рубеж.