Универсальные мобильные киоски и практичные модульные кабины можно встретить во многих городах Узбекистана и, конечно же, в Ташкенте. За год в разных точках республики установили около 200 штук эко-кабин и 50 мобильных киосков Mobishop. Их используют для социальных нужд, а также для продажи различной продукции от канцтоваров и сувениров до мороженного и свежей выпечки.





Современный облик города требует соответствующих решений, поэтому легкие, прочные и долговечные конструкции заполнили улицы.





Они могут служить как:

мини-офисы;

кафетерии;

мобильные торговые точки для пищевой и любой другой продукции;

сборные конструкции для офисов и производственных помещений;

дежурные пункты для диспетчеров, охраны или госслужащих;

туалетные и душевые кабинки.





Главными преимуществами модульных кабин является скорость установки, мобильность и возможность выбора размеров и комплектации по индивидуальному заказу. По желанию заказчика киоски можно оборудовать дополнительными розетками, санузлом, внутренними перегородками и стеллажами.





Заказать кабины и получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 93−181−81−81, (+998) 90−123−21−22.

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