Попечительский совет Республиканского целевого книжного фонда при Министерстве народного образования утвердил размер арендной платы за комплект учебников для общеобразовательных школ Узбекистана на 2019−2020 учебный год, сообщила пресс-служба МНО.

Для нового учебного года издано 36,5 миллиона копий обновленных учебников для 3-х, 8-х и 9-х классов, в связи с чем сумма их аренды выросла на 12,6 тысячи, 31,8 тысячи и 29,1 тысячи сумов.

Увеличение стоимости в МНО объяснили повышением цен на печать и доставку книг. В последний раз учебники для 8-х и 9-х классов (комплект из 16−17 книг) публиковались в 2014 году, за это время средняя себестоимость одного учебника выросла в 3,4−3,8 раза. Учебники для 3-х классов до этого обновлялись в 2016 году, их себестоимость выросла в 2,6 раза.

При этом цена аренды для 2-х и 11-х классов снижена в результате перерасчета стоимости книг.

Арендная плата должна быть оплачена до 30 сентября. Если родителям нужна отсрочка оплаты, они могут обратиться в администрацию школы. В этом случае 50% можно оплатить до 30 сентября, оставшуюся часть — до 30 ноября.

Стоимость аренды на 2019−2020 учебный год