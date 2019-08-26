В последнее время сотрудничество между Узбекистаном и Саудовской Аравией развивается динамичными темпами. В частности, отмечается работа с такими финансовыми институтами, как Исламская корпорация по развитию частного сектора (ИКРЧС) и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (МИТФК). За счет финансирования вышеуказанных институтов реализуются проекты в сфере строительства, сельского хозяйства, инфраструктуры и транспорта.

На министерства и ведомства, в том числе на коммерческие банки Узбекистана, руководством страны возложена задача по привлечению прямых иностранных инвестиций для дальнейшего финансирования перспективных проектов.

В целях выполнения поставленных задач АКБ «Туронбанк» проведена работа с ИКРЧС и МИТФК по привлечению финансирования по принципу Мурабаха.

В рамках официального визита делегации «Туронбанка» в Джидду (Саудовская Аравия) подписаны соглашения с ИКРЧС на сумму 10 млн долларов США и МИТФК на сумму 6 млн долларов США для финансирования субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в Республике Узбекистан.

Соглашение с ИКРЧС позволит субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства Республики Узбекистан привлечь долгосрочное финансирование сроком до пяти лет на приобретение технологического оборудования и основных средств.

Соглашение с МИТФК позволит субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства Республики Узбекистан привлечь финансирование сроком до одного года на пополнение оборотных средств (приобретение сырья и товаров).

Это первые сделки «Туронбанка» по привлечению прямых иностранных инвестиций. Банк продолжает работать с другими финансовыми институтами по привлечению линий.

На правах рекламы.