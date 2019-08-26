В конце мая Центральный банк выдал лицензию Tenge Bank, дочерней компании «Народного банка Казахстана» (Halyk Bank). Банк начал свою деятельность в Узбекистане в начале июня.

На первом этапе Halyk Bank инвестировал в капитал дочерней компании в Узбекистане $15 млн.





«Мы готовы продолжать инвестировать, поддерживать, делиться опытом, экспертизой, клиентской базой. Надеемся, наша деятельность тут будет такой же успешной, как в Казахстане», — сказала председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова в ходе пресс-конференции в четверг, 22 августа.

Узбекистан стал шестой страной, в которой «Народный банк Казахстана» осуществляет свою деятельность. Дочерние компании открыты также в России, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане.





На сегодняшний день Tenge Bank оказывает юридическим лицам полный спектр услуг: кредитование, депозиты, торговое финансирование, расчетно-кассовое обслуживание, платежи в иностранной валюте и многое другое.

Местным компаниям Tenge Bank планирует выдавать гарантии для получения кредита в зарубежных банках:

«Этот продукт не представлен на местном рынке. К сожалению, сегодня в Узбекистане есть только государственные гарантии. Как я понимаю, западные банки не принимают гарантии местных коммерческих банков. Halyk Bank имеет высокие рейтинги в Казахстане, поэтому наши гарантии принимаются в иностранных финансовых организациях. Мы уже видим интерес с их стороны к данному продукту», — отметила Умут Шаяхметова.





Она также добавила, что банк готов предоставлять совместно с крупными иностранными банками синдицированные займы. Объем финансирования может достигать $500 млн на одного заемщика.

«Этот продукт будет очень выгодным для узбекистанских крупных производителей и компаний. Потому что сегодня внутри страны нет дешевого долгосрочного финансирования», — заявила глава Halyk Bank.





Банк также предоставляет возможность предпринимателям покупать казахстанские тенге.

«Мы увидели, что большим спросом пользуются расчеты между компаниями Узбекистана и Казахстана в тенге. Изучив этот спрос, мы запустили услугу прямых платежей между компаниями двух стран в казахстанской валюте», — сказал председатель правления Tenge Bank Аслан Талпаков.

Банк разрабатывает продукты и для физических лиц. Уже доступны три вида депозитов, в сентябре будут представлены розничные кредиты.

С несколькими торговыми сетями банк прорабатывает вопрос запуска рассрочки товаров для физлиц.





Tenge Bank уже подключен к местной платежной системе — UzCard и работает над подключением к Humo, а также международным — Visa, MasterCard и China UnionPay. В 2020 году планируется запуск новой для Узбекистана платежной системы American Express.

«Для физлиц мы активно будем развивать цифровой банк. Цель — выпустить продукты, которые будут доступны 24/7», — заявил руководитель Tenge Bank.

Компания поставила цель в течение трех лет войти как минимум в десятку лучших банков Узбекистана.

В планах Tenge Bank — открытие филиалов в регионах республики.





Halyk Bank — крупнейший коммерческий банк Казахстана с 95-летней историей и общей капитализацией около $4 млрд. Он занимает второе место по прибыльности среди банков СНГ. Чистая прибыль по итогам первого полугодия 2019 года составила 164,2 млрд тенге (около $500 млн).

Адрес офиса и отделения банка: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, д. 66

Телефон: (+998) 71−203−88−99

E-mail: info@tengebank.uz

На правах рекламы.