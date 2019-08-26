В Узбекистане со следующего учебного года начнут работу 39 новых специализированных школ по изучению немецкого, французского, испанского, корейского и китайского языков. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров о совершенствовании преподавания иностранных языков, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Учебный план школ должен быть разработан до 1 января. Школам предоставлено право привлекать иностранных специалистов для внедрения передового опыта и методологии обучения.

По желанию родителей и учеников в качестве второго иностранного языка можно будет изучать немецкий, французский, испанский или японский язык.

В постановлении отмечается, что учителя японского языка будут получать надбавку в размере 50% от тарифной сетки по оплате труда.

Учителя немецкого, французского, испанского, корейского и китайского языков будут направляться в зарубежные страны для повышения квалификации в сотрудничестве с фондом «Эл-юрт умиди».

По результатам тестирования в 2018—2019 учебном году в школах комплекса учебников по немецкому языку немецкой компании Klett планируется разработать предложения по закупке этих учебников за счет международных грантов, иностранных инвестиций и других средств. Постановлением правительства от 5 апреля специализированным школам было разрешено поэтапно внедрять альтернативные учебники.

Выпускникам специализированных школ планируется выдавать международные дипломы и сертификаты о владении иностранным языком, включая Test DAF (Test Deutsch als Fremdsprache), Test DELF (Diplome d'Études en Langue Française), DALF (Diplome Approfondi de Langue Française) и Japanese Language Proficiency Test Certificate (JLPT Certificate).