Жаркая погода по Узбекистану сохранится в ближайшие дни. 26−28 августа ожидается малооблачная сухая погода с температурой на 2−3 градуса выше нормы. Температура воздуха ночью будет в пределах +17…+22 градусов, днем — +33…+38 градусов.

В четверг на северные районы республики ожидается вторжение прохладной воздушной массы с районов Поволжья. В пятницу прохладный воздух распространится на всю территорию республики. Вторжение местами будет сопровождаться усилением ветра до 15−20 м/с.

С 29 августа по Каракалпакстану и Хорезмской области, а с 30 августа по остальным областям республики начнется понижение температуры воздуха.

В последние дни августа ночная температура будет в пределах +15…+20 градусов, дневная в пределах +29…+34, по северу ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов, что на 2−3 градуса, а по северу на 5−7 градусов ниже обычных для конца августа значений.

Прогноз погоды на ближайшие дни