Главным имам-хатибом Ташкента стал Нуриддин Холикназаров, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

Нуриддин Холикназаров (1968 г. р.) — уроженец Андижанской области. Окончил медресе «Мир-и Араб» в Бухаре в 1992 году, Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари (1998) и Ферганский государственный университет (2007).

В разные годы работал имамом-хатибом соборной мечети «Ахмадали Махдум» в Асаке, имамом-хатибом соборной мечети «Ок тепа» в Юнусабадском районе Ташкента и представителем Управления мусульман Узбекистана в Андижанской области, главным имам-хатибом Андижанской области.

С января должность главного имам-хатиба Ташкента занимал Рахимберди Рахмонов. Он продолжит исполнять обязанности имам-хатиба столичной соборной мечети «Минор».