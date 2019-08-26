В Самарканде 26 августа начала работу международная конференция «Сохранение материального и нематериального наследия: актуальные проблемы и стратегии их решения». Конференцию открыли премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, передает корреспондент «Газета.uz» Никита Макаренко.

В Самарканд прибыли члены Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, эксперты ЮНЕСКО по культурному наследию, министры культуры зарубежных стран, руководители всемирно известных музеев, библиотек и институтов. Ученые собрались, чтобы обсудить вопросы сохранения культурно-исторического наследия в Узбекистане.

25 августа на пленарном заседании Сената министр культуры Бахтиёр Сайфуллаев заявил, что «259 из 7500 объектов культуры (в Узбекистане) полностью утрачены и не подлежат восстановлению». Правительство и депутаты начали принимать меры для спасения и сохранения исторической архитектуры и застройки.

После того, как стало известно, что ЮНЕСКО оставило Шахрисабз в списке Всемирного наследия, находящегося под угрозой, 8 августа Кабинет Министров запретил проводить в исторической части города строительные работы без разрешения Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Узбекистане находятся 6 из 962 объектов Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе Ичан-Кала в Хиве, исторический центр Бухары, исторический центр Шахрисабза, достопримечательности Самарканда и западный Тянь-Шань.

24 августа сенаторы одобрили поправки к Уголовному кодексу, которыми усиливается наказание за разрушение или повреждение объектов материального культурного наследия. Отныне уголовная ответственность наступает сразу в случае причинения ущерба свыше 100 МРЗП.

«Сохранение материального наследия — это вопрос, который касается всех нас. Самарканд, как и многие другие города Центральной Азии, сталкивается с этой проблемой. Около ста лет назад меньшая часть населения планеты была городской, но сейчас 75% жителей живут в городах. Поэтому мы стали расширять нашу работу по сохранению культурного наследия в городах. Это большой вызов», — сказала в своей приветственной речи глава ЮНЕСКО Одри Азуле.

На конференции ученые выступят с докладами о проблемах сохранения городского наследия в постсоветских городах, урбанизма, городского планирования, сохранения исторических центров. Выступающие коснутся проблем проведения инфраструктурных работ в исторических городах, а также обсудят современные технологии.

Для генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле это первый в истории визит в Узбекистан. Она встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым и откроет Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» в Самарканде. 27 августа глава ЮНЕСКО посетит Бухару. На переговорах с президентом Узбекистана планируется обсудить вопросы укрепления сотрудничества и потенциала страны по восстановлению богатого культурного наследия.