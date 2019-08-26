Время непрерывно движется вперед. Минуты, часы, дни — время постоянно летит вперед, даты сменяют друг друга, а будущее становится прошлым. Порой время пролетает так быстро, что люди не успевают даже почувствовать его вкус.

Возможно многие хотели бы уметь одним щелчком замораживать время. Если представить, что один миг теперь может длиться часами, днями и даже неделями. Удивительно, не правда ли?

Компания Artel презентовала новые модели двухкамерных холодильников, которые сохранят продукты свежими так долго, будто в них действительно встроены машины времени.





Новые холодильники Artel созданы для того, чтобы пользователи наслаждались свежими продуктами бесконечно долго. Кроме того, благодаря современным технологиям они стали еще удобнее и подарят незабываемое удовольствие при пользовании.

Две новые модели (Artel HD 455RWENS и Artel HD 430RWENS) представлены в элегантном белом и стильном сером цветах. Модели Artel HD 395 FWEN и Artel HD 360 FWEN окрашены в серый и темно-серый цвета. Сдержанные тона новых холодильников вкупе с футуристичным дизайном добавят шарма кухне и придадут еще более современный вид.





Новые холодильники Artel оснащены компрессорами от мировых производителей и обладают энергоэффективностью А+. Это значит, что современные холодильники Artel гораздо эффективнее других моделей и позволяют сэкономить значительное количество средств на счетах за электроэнергию.

Полная свежесть

Новые холодильники Artel оснащены функцией No frost — специальной системой охлаждения, которая не допускает образование инея на внутренних стенках холодильника. Эта функция позволяет быстро установить нужную температуру, благодаря чему продукты могут быть охлаждены максимально быстро. Кроме того, улучшенная конденсация позволяет уменьшить уровень влажности вдвое, что создает благоприятные условия для хранения и замедляет размножение бактерий.





Новые холодильники Artel произведены с учетом всех климатических особенностей Средней Азии. Их климатический класс является субтропическим. Это значит, что устройства легко могут работать даже в наиболее жарких регионах Узбекистана и в условиях высокой влажности.





Общий полезный объем холодильников варьируется от 278 до 330 л. Также, в зависимости от модели, меняется расположение морозильной камеры. У моделей Artel HD 455RWENS и Artel HD 430RWENS морозильная камера расположена снизу, а у HD 395 FWEN и Artel HD 360 FWEN — сверху.





Внутренняя часть холодильников выполнена из высококачественного пищевого пластика, а полки изготовлены из высокопрочного закаленного стекла, выдерживающего впечатляющий вес. Таким образом, можно делать крупные покупки и легко хранить даже недельный запас продуктов на большую семью.

Новые модели холодильников Artel уже готовы украшать кухню своих владельцев и дарить свежесть продуктам.

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