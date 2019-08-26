Школа бизнеса Alpha Education объявляет набор на два наиболее востребованных курса — по продажам и по маркетингу. Их задачей является комплексное повышение квалификации специалистов.
Продвинутый курс по продажам
Продвинутый курс по продажам — это системное повышение квалификации, опыт ведущих специалистов-практиков и большое количество практических заданий, ролевых и бизнес-игр.
Лекции читают:
- Лазиз Адхамов — директор по продажам SAP в Узбекистане (основатель Bookcafe и Top-Contact);
- Бобур Пулатов — коммерческий директор Synergy Distribution (официальный дистрибьютор Procter&Gamble);
- Азим Садывакасов — сертифицированный тренер по программам швейцарской компании Gustav Kаeser Training International;
- и другие.
Программа курса и список лекторов: alpha.uz/sales-advanced
Начало курса: 9 сентября (всего 25 лекций в вечернее время).
Стоимость: 1,5 млн сумов за один модуль (всего три модуля).
Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25
Курс успешно прошли сотрудники Betomax, Discover Invest, Spice Expert, Alsys, Helen Uzbekistan, Arisu Sarang и других компаний.
Продвинутый курс по маркетингу
Курс, разработанный совместно с Национальным маркетинговым центром системно повышает квалификацию маркетологов и состоит из трех блоков обучения.
Лекции читают:
- Зафар Хашимов — основатель Korzinka.uz;
- Диер Мирзаахмедов — основатель рекламного агентства Siymo, председатель Национальной маркетинговой ассоциации;
- Санжар Максудов — основатель сети ресторанов Smart Group («Манас», «ВинаРыба», «Будильник», Steam и другие);
- Азизбек Юсуфов — директор по маркетингу интернет-магазина Lebazar.uz, председатель Совета национальной маркетинговой ассоциации;
- Малик Каримов — глава отдела маркетинга ДП Anglesey Food (Korzinka.uz, RedTag, FLO, CityTaxi);
- Ферузхан Якубходжаев — директор по маркетингу The Tower Mall Management Group (Samarqand Darvoza, Compass, Eski Shahar);
- и многие другие.
Начало курса: 17 сентября (всего 32 лекции в вечернее время).
Стоимость: 1,5 млн сумов за один модуль (всего три модуля).
Программа курса и список лекторов: alpha.uz/marketing-nmc
Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25
Курс успешно прошли сотрудники «Узпромстройбанка», Legion, ГУП Business City, Texnomart и других компаний.
Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одной из ведущих в сфере бизнес-образования Узбекистана. За три года школа выпустила более 55 групп, провела более 2,5 тысяч лекций и обучила более 2 тысяч человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.
Telegram-канал школы: t.me/alphauzbekistan
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