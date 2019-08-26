Школа бизнеса Alpha Education объявляет набор на два наиболее востребованных курса — по продажам и по маркетингу. Их задачей является комплексное повышение квалификации специалистов.

Продвинутый курс по продажам





Продвинутый курс по продажам — это системное повышение квалификации, опыт ведущих специалистов-практиков и большое количество практических заданий, ролевых и бизнес-игр.

Лекции читают:

Лазиз Адхамов — директор по продажам SAP в Узбекистане (основатель Bookcafe и Top-Contact);

директор по продажам SAP в Узбекистане (основатель Bookcafe и Top-Contact); Бобур Пулатов — коммерческий директор Synergy Distribution (официальный дистрибьютор Procter&Gamble);

коммерческий директор Synergy Distribution (официальный дистрибьютор Procter&Gamble); Азим Садывакасов — сертифицированный тренер по программам швейцарской компании Gustav Kаeser Training International;

сертифицированный тренер по программам швейцарской компании Gustav Kаeser Training International; и другие.

Программа курса и список лекторов: alpha.uz/sales-advanced

Начало курса: 9 сентября (всего 25 лекций в вечернее время).

Стоимость: 1,5 млн сумов за один модуль (всего три модуля).

Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25

Курс успешно прошли сотрудники Betomax, Discover Invest, Spice Expert, Alsys, Helen Uzbekistan, Arisu Sarang и других компаний.

Продвинутый курс по маркетингу





Курс, разработанный совместно с Национальным маркетинговым центром системно повышает квалификацию маркетологов и состоит из трех блоков обучения.

Лекции читают:

Зафар Хашимов — основатель Korzinka.uz;

основатель Korzinka.uz; Диер Мирзаахмедов — основатель рекламного агентства Siymo, председатель Национальной маркетинговой ассоциации;

основатель рекламного агентства Siymo, председатель Национальной маркетинговой ассоциации; Санжар Максудов — основатель сети ресторанов Smart Group («Манас», «ВинаРыба», «Будильник», Steam и другие);

основатель сети ресторанов Smart Group («Манас», «ВинаРыба», «Будильник», Steam и другие); Азизбек Юсуфов — директор по маркетингу интернет-магазина Lebazar.uz, председатель Совета национальной маркетинговой ассоциации;

директор по маркетингу интернет-магазина Lebazar.uz, председатель Совета национальной маркетинговой ассоциации; Малик Каримов — глава отдела маркетинга ДП Anglesey Food (Korzinka.uz, RedTag, FLO, CityTaxi);

глава отдела маркетинга ДП Anglesey Food (Korzinka.uz, RedTag, FLO, CityTaxi); Ферузхан Якубходжаев — директор по маркетингу The Tower Mall Management Group (Samarqand Darvoza, Compass, Eski Shahar);

директор по маркетингу The Tower Mall Management Group (Samarqand Darvoza, Compass, Eski Shahar); и многие другие.

Начало курса: 17 сентября (всего 32 лекции в вечернее время).

Стоимость: 1,5 млн сумов за один модуль (всего три модуля).

Программа курса и список лекторов: alpha.uz/marketing-nmc

Запись по телефону: (+998) 99−835−05−25

Курс успешно прошли сотрудники «Узпромстройбанка», Legion, ГУП Business City, Texnomart и других компаний.

Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одной из ведущих в сфере бизнес-образования Узбекистана. За три года школа выпустила более 55 групп, провела более 2,5 тысяч лекций и обучила более 2 тысяч человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.

Telegram-канал школы: t.me/alphauzbekistan

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