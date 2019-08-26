24 августа в 18:30 в Сергелийском районе Ташкента на улице Хонободтепа опрокинулся пассажирский автобус Isuzu маршрута №104, принадлежащий 12-му автобусному парку.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана, инцидент произошел в результате потери управления водителем из-за поломки рессоры.

В результате ДТП с ранениями были госпитализированы двое пассажиров — 59-летняя женщина и 4-летняя девочка. Шестерым пассажирам, получившим незначительные травмы, была оказана медицинская помощь на месте происшествия.