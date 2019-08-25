Сенат одобрил ряд законов на 21-м пленарном заседании: о равных правах женщин и мужчин, о защите женщин от притеснения и насилия, о повышении брачного возраста для женщин, об использовании атомной энергии в мирных целях, об усилении ответственности за повреждение объектов культурного наследия, о передаче полномочий охраны президента и членов его семьи Государственной службе безопасности президента. При этом закон о грудном вскармливании был отклонен и возвращен на доработку.

Президент провел очередное совещание по вопросам повышения качества школьного образования. «Без изменения школы не изменить человека, общество, — сказал Шавкат Мирзиёев. Он заявил, что отныне самый уважаемый человек в Узбекистане — это учитель.

В Ташкенте в этом году начнется реконструкция и расширение 10 школ, а в 40 школах начнется капремонт. Девять школ превратятся в сетевые. При ремонте и реконструкции школ поручено применять мировые стандарты.

«Инвесторам нужен не плов». Первый замглавы Сената Садык Сафаев высказался о неработающих законах, проблемах с инвестициями, бизнес-этике госслужащих и низкой эффективности бизнес-форумов.

Спустя два года после начала свободной покупки иностранной валюты коммерческие банки Узбекистана открыли продажу наличной иностранной валюты. Глава Центробанка опроверг слухи о деноминации национальной валюты.

Шавкат Мирзиёев определил пять приоритетных направлений развития Каракалпакстана в ходе посещения республики. Среди них — развитие промышленности и бизнеса, создание удобной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Приаралья.

Государство будет компенсировать приобретение солнечных фотоэлектростанций и водонагревателей. К 2030 году поручено довести долю возобновляемых источников энергии в общем объеме генерации до более 25%.

Председатель Высшего судейского совета Убайдулла Мингбаев признал, что ситуация в судебной системе не улучшается, несмотря на проводимые меры. За полгода дисциплинарное производство возбуждено в отношении 89 судей.

Суд в Ташкенте удовлетворил иск РЦГСЭН о приостановлении деятельности «Молочной кухни» до устранения недостатков. Компания намерена подать апелляцию на это решение. Судебная тяжба длится с апреля.

Генеральная прокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом.

Около 200 шахтеров устроили забастовку на предприятии «Шаргунькумир» в знак протеста против низких зарплат и тяжелых условий работы. В «Узбекистон темир йуллари», в состав которого входит угольное предприятие, сообщили об увольнении 9 ответственных лиц.

Президент подписал указ об усилении гарантий защиты граждан Узбекистана, работающих за рубежом, и членов их семей. Трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, планируется выделить квартиры.

С ноября периодичность поверки счетчиков газа, воды и энергии повышается с 4 до 8 лет для физических лиц. Заявки на поверку будут приниматься через центры госуслуг и портал госуслуг.

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