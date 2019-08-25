Серебряный призер Олимпиады-2016 Шахрам Гиясов одержал досрочную победу над бывшим обладателем временного чемпионского пояса WBA в легком весе Дарли Пересом в рамках поединка в мексиканском Эрмосильо в воскресенье.

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26-летний узбекистанский боксер, выступающий в первом полусреднем весе, на тридцатой секунде первого раунда нанес сопернику чистый хук слева, отправивший его в тяжелый нокдаун.





35-летний колумбиец (34−5−2, 24 KO) какое-то время приходил в себя, а потом поднялся, но пошатнулся в сторону. Рефери остановил поединок.

Шахрам Гиясов (9−0−0, 7 КО) завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).