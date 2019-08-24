Минимальный возраст вступления в брак для женщин Узбекистана повышается с 17 до 18 лет. Соответствующий закон о внесении изменений в Семейный кодекс одобрен Сенатом Олий Мажлиса на 21-м пленарном заседании в субботу, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Согласно действующему законодательству (статья 15 Семейного кодекса), мужчины могут вступать в брак с 18 лет, а женщины — с 17 лет. Теперь брачный возраст мужчин и женщин уравнен.

При этом при наличии уважительных причин в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным), хоким района или города по месту государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снижать брачный возраст, но не более чем на один год.

Постановлением президента «О дополнительных мерах в связи усилением гарантий прав ребенка» предусмотрено, что изменения вступят в силу с 1 сентября.

Ранее директор Национального центра по права человека Акмаль Саидов отмечал, что в исключительных случаях с разрешения хокима допускалось вступление в брак для женщин даже с 16 лет.

«Девушка, которая еще не имеет полную дееспособность, имела право вступить в брак и создать свою семью. Которая даже не имеет свои избирательные права, которая, может быть, еще не окончила школу. Имелось определенное противоречие между Семейным кодексом и законом об образовании. Уравнение брачного возраста для мужчин и женщин было одной из рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка», — заявил тогда глава центра по правам человека.

Согласно статистике, в 2016 году органы ЗАГС зарегистрировали брак 4233 девушек в возрасте 17 лет, в 2017 году — 4853, в 2018 году — 5123.

Вопрос о повышении брачного возраста для женщин обсуждается с 2012 года. Отмечалось, что нововведение создаст условия для непрерывности системы образования, а также укрепления здоровья матерей и детей.