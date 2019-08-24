Сотрудники органов внутренних дел не уполномочены переселять людей, сносить их дома и изымать земельные участки. Об этом на 21-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заявил первый заместитель министра внутренних дел Узбекистана Азиз Ташпулатов, передает корреспондент «Газеты.uz».

Председатель Комитета по вопросам обороны и безопасности, сенатор Фаррух Дадаходжаев спросил, согласовывают ли сотрудники ОВД у вышестоящего руководства действия по сносу домов.

«Каждый сотрудник и руководитель органов внутренних дел не уполномочен переселять людей, сносить их дома, изымать земли. При таких случаях, если имеется решение суда или хокима, они могут только привлекаться для соблюдения общественного порядка. Это единственная их задача», — ответил Азиз Ташпулатов.

Сенатор отметил, что некоторые сотрудники ОВД «активно участвуют в сносе домов жителей» и поинтересовался, имеется ли у них разрешение на это. «Вы это поддерживаете? Или же они вам отчитываются, что их заставляют [это делать]? — спросил он.

Первый замглавы МВД подчеркнул, что сотрудники ОВД не имеют таких полномочий. «Активное участие в таких мероприятий расценивается как выход за рамки полномочий. По таким случаям проводятся служебные проверки и принимаются меры. Касательно принуждения к сносу со стороны хокимиятов, то таких сообщений в МВД [не поступало]», — заявил он.

Председатель Сената Танзила Нарбаева высказала мнение, что руководитель отдела или управления внутренних дел должен реагировать на случаи подобных правонарушений.

Первый замминистра сообщил, что руководители ОВД на местах отчитываются перед министром внутренних дел о недовольствах людей в вопросах сноса. В числе таких случаев — инцидент в Риштанском районе Ферганской области и переезд базара в Папском районе Наманганской области.

«Наш министр получает отчеты. Глава МВД затем предоставляет информацию Кабинету Министру и хокимиятам, определяются меры», — сказал Азиз Ташпулатов.

В июле в сети распространилось видео, где несколько сотрудников органов внутренних дел спорят с жителями сносимого дома в Яккабагском районе Кашкадарьинской области. В видео дети отказываются покидать полуразрушенный экскаватором дом, после чего сотрудник ОВД входит внутрь, а спустя пару секунд слышится голос мальчика, он зовет отца.

Сотрудники органов внутренних дел участвовали и в конфликте между хокимиятом Яккабагского района и предпринимателем Бахриддином Исомовым, который впоследствии облил заместителя хокима района Мансура Туймаева бензином и поджог его. На записи видно, как сотрудники ОВД пытаются силой выдворить людей из здания, которое защищал от сноса предприниматель.