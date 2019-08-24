Внешняя политика должна служить внутренней политике, заявил на 21-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По словам министра, если МИД сможет создать новые возможности для реализации внутренних реформ, то задача ведомства будет выполнена.

Абдулазиз Камилов отметил, что если США и движение «Талибан» подпишут соглашение о мире в Афганистане, то это станет началом нового этапа мирного процесса. Накануне в Дохе стартовал очередной, девятый раунд переговоров США и талибов. Их целью является заключение соглашения о выводе из Афганистана американских войск и предоставлении талибами гарантий безопасности американской стороне.

«Если соглашение будет подписано, это станет началом нового этапа мирного процесса. Если взглянуть на историю [мирного процесса], то все начиналось в Ташкенте по инициативе уважаемого президента Шавката Мирзиёева. Еще одна большая задача перед нами — создание мирной среды вокруг Узбекистана. Поэтому мы сейчас работаем с Афганистаном, Пакистаном, привлекаем соседние страны в Центральной Азии. До этого мы никогда не собирались вместе и не обсуждали вопрос Афганистана. Сегодня не только обсуждаем, но выступаем с одной позицией, поддерживаем друг друга, привлекаем Афганистан в торговые отношения в Центральной Азии, действуем совместно над установлением мира в Афганистане», — указал он.

Министр подчеркнул, что установление мира в Афганистане важно не только для создания мирной среды в регионе. Укрепление железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф», строительство новых железнодорожных линий «Мазари-Шариф — Герат», «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», «Китай — Кыргызстан — Узбекистан» и других важны Узбекистану с точки зрения экономической безопасности.

«С точки зрения безопасности, особенно экономической безопасности мы должны диверсифицировать наши транспортные коммуникации. То есть мы должны найти другие направления, альтернативные пути. Поскольку если будут какие-либо проблемы по одному пути, у нас должны быть дополнительные дороги. У нас должна быть возможность выбора», — заявил Абдулазиз Камилов.

Кроме того, новые транспортные развязки позволят выйти на новые рынки.

«Во-вторых, мы должны воспользоваться соседними рынками. Если мы для себя откроем эти рынки, например, если в Афганистане установиться мир, то этой стране нужно будет все: начиная от гвоздей, макарон, хлопка. Это очень крупный рынок. У афганских инвесторов большие средства и возможности. Сейчас афганские миллиарды крутятся в ОАЭ. Они выразили готовность работать с нами», — рассказал глава МИДа.

«Да, Россия для нас крупнейший рынок, но если мы для себя дополнительно откроем рынок Афганистана, Пакистана, Индии с 1,3-миллиардным населением, Китай, то будет более чем достаточно. Да, рынки Европы и США тоже нужны, но они находятся далеко от нас. Кроме того, их рынок очень развит, очень сложно равняться на них», — заключил министр.

Узбекистан в последнее время предпринимает меры по активизации отношений с Афганистаном в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В конце января 2017 года в ходе визита делегации Узбекистана в Кабул стороны подписали «дорожную карту» по увеличению торгового оборота до 1,5 млрд долларов.

В декабре того же года в ходе визита в Ташкент Ашрафа Гани также подписано более 40 контрактов на поставку продукции предприятий и компаний Узбекистана в Афганистан на общую сумму свыше 500 млн долларов. Тогда же правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги «Мазари-Шариф — Шиберган — Маймана — Герат» и линии электропередачи «Сурхан — Пули Хумри» для стабильного энергоснабжения Кабула.