Шесть пожарных расчетов боролись с сильным пожаром в Каттакургане в Самаркандской области 23 августа, сообщила пресс-служба Государственной службы пожарной безопасности Узбекистана.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 10:41. Первые спасатели прибыли на место в 10:47, когда горели крыша и внутренняя часть на площади 180 кв. м дома №33 на улице Кушчинор, а также потолок дома №8 (100 кв. м) и часть крыши дома №6 (6 кв. м) на улице Учробот.

Огонь был локализован в 11:25, потушен — в 13:05.

Во время борьбы с огнем было обнаружено обгоревшее тело мальчика (2008 года рождения) М. Р., проживавшего в доме №48 на улице Кушчинор.

По предварительной версии пожар произошел из-за того, что дети, оставленные дома одни, пользовались открытым огнем возле бензина в пластиковой таре.