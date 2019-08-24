Сенат Олий Мажлиса избрал новый состав Центральной избирательной комиссии Узбекистана на 21-м пленарном заседании в субботу, передает корреспондент «Газеты.uz».

Новыми членами ЦИКа стали:

начальник Сурхандарьинского областного управления ассоциации «Хунарманд» Мухайё Абдугаббаровна Джураева;

заместитель начальника отдела Департамента государственного финансового контроля Министерства финансов Адхам Ибодуллаевич Ибодуллаев;

проректор по науке и инновациям Университета мировой экономики и дипломатии Гульноза Сайдиганиходжаевна Исмаилова;

проректор по работе с молодежью Наманганского государственного университета Алишер Ахмаджонович Исокбоев;

директор Бухарского областного центра медицинской диагностики Ирода Мисировна Кенжаева;

заведующий юридического отдела аппарата Кенгаша Ферганского областного объединения профсоюзных организаций Орзигул Муйдиновна Козихонова;

ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций, председатель Международного пресс-клуба Шерзодхон Таджитдинович Кудратходжаев;

первый заместитель директора по учебно-методической и научной работе Центра повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции Худоёр Тешаевич Маматов;

главный специалист организационно-контрольной группы Андижанского областного хокимията Баходиржон Джалолдинович Юнусов.

Сенат также прекратил полномочия членов Центральной избирательной комиссии А. К. Мирзаева, А. Т. Тураходжаева, Ё. Т. Фаттаева и Т. Ширинова согласно поданным ими заявлениям.

Напомним, в декабре этого года состоятся выборы в парламент Узбекистана и местные представительные органы.