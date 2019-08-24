Сенаторы отклонили закон о поддержке грудного вскармливания, сообщает корреспондент «Газеты.uz». За отклонение закона проголосовали 75 сенаторов, 5 — выступили против, 1 — остался нейтральным, 3 — воздержались от голосования.

В версии, переданной в Сенат из Законодательной палаты Олий Мажлиса, поясняется, что искусственное вскармливание — кормление младенцев (до года) и детей раннего возраста (от года до трех) продуктами-заменителями грудного молока, которые по химическому составу и пищевой ценности приближены к грудному молоку.

Непосредственно грудному вскармливанию посвящены две статьи закона. Согласно им, поддержкой и пропагандой грудного вскармливания должны заниматься органы здравоохранения — оповещать будущих матерей и членов их семей о правилах питания младенцев, подготовки к грудному вскармливанию, разъяснять пользу и превосходство грудного вскармливания, необходимость исключительно грудного вскармливания до шести месяцев без использования другой еды или питья, в том числе воды, а также продолжения грудного вскармливания до двух лет.

Законом предлагалось создать условия для грудного вскармливания в государственных учреждениях и организациях, а также вокзалах, аэропортах и учреждениях культуры — организовать для этого специально отведенные места.

Другие статьи направлены на регламентирование искусственного питания. Так, при рекламе и для этикеток продуктов-заменителей грудного молока предлагалось запретить их подачу в качестве равноценной замены естественному вскармливанию, использование текста, который мог бы склонить к отказу от вскармливания грудью, а также изображения младенцев и детей раннего возраста.

Перед голосованием по этому закону выступила сенатор Орал Атаниязова, директор Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института.

«Развитие науки и медицины привело к тому, что сейчас меняется репродуктивное поведение населения. Женщины больше предпочитают делать добровольное кесарево сечение, нежели естественные роды, предпочитают искусственное кормление детей, нежели грудное вскармливание. Данный закон в этом смысле имеет исключительное значение, так как он связан с генофондом нации и будущим нашего народа», — сказала она.

Сенатор отметила, что в предлагаемом законе некоторые нормы не соответствуют Международному своду правил по сбыту заменителей грудного молока — резолюции, принятой Всемирной организацией здравоохранения в 1981 году, которой должны следовать все государства-члены ВОЗ.

«Внимательно изучив закон, я обратила внимание на то, что в 21 статье закона только две — в поддержку грудного вскармливания, 8−9 статей, имеющих общий характер. Остальные статьи — в отношении заменителей грудного вскармливания, при этом очень детально описаны бутылочки, сосочки, этикеточки… Главное, какого характера должны быть эти бутылочки. Дело в том, что сегодня исследования показывают, что изделия из пластика являются губительными, в них имеется микропластик, токсические вещества, которые опасные для здоровья», — заявила сенатор, добавив, что бутылочки для кормления должны быть стеклянными.

«Следующий вопрос, который беспокоит меня как акушера-гинеколога с 40-летним стажем, — это экспертиза. Мы должны включить в закон экспертизу качества детского питания, мы должны обеспечить безопасность детского питания», — сказала Орал Атаниязова.

Она добавила, что грудное вскармливание — не только питание, это и иммунная защита. Новые исследования, на которые сослалась сенатор, показали, что в грудном молоке содержится около 200 олигосахаридов, которые обеспечивают выработку иммунной систем, оно также является стабилизатором бактериального баланса в организме новорожденного.

Поэтому, по мнению Орал Атаниязовой, в законе нужно обратить больше внимания на аспекты поддержки грудного вскармливания. «Самое главное, что закон должен [[включать] разработку мероприятий по поддержке материнства и обеспечению правильным рациональным питанием матерей, а также обеспечению качественным здоровым питанием младенца с первых дней его жизни, меры по снижению младенческой заболеваемости и смертности», — резюмировала сенатор, поддержав предложение отправить документ на доработку.