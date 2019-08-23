Работа по повышению энергоэффективности, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Узбекистане признана неудовлетворительной. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана о мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы от 22 августа.

«Действующие мощности топливно-энергетической отрасли не в полной мере обеспечивают растущую потребность в энергоресурсах, энергоемкость отечественной экономики значительно превышает средний показатель развитых стран», — констатирует документ.

На долю возобновляемых источников энергии, вырабатываемых в основном гидроэлектростанциями, сейчас приходится лишь 10% от общего объема производимой электрической энергии в стране. «Несмотря на имеющийся огромный потенциал, не в полной мере используются возможности таких возобновляемых источников энергии, как солнце и ветер», — подчеркнуто в постановлении.

Теперь на руководителей органов государственного и хозяйственного управления, а также хокимов возложена персональная ответственность за принятие мер по повышению энергоэффективности, внедрению энергосберегающих технологий и использованию возобновляемых источников энергии в административных зданиях, населенных пунктах и на производственных объектах.

Постановлением одобрена комплексная программа повышения энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрения энергосберегающих технологий и развития ВИЭ в 2019—2022 годах. Она предусматривает, в частности доведение доли ВИЭ к 2030 году до более 25% от общего объема генерации электрической энергии.

Кроме того, в программе описаны меры по бесперебойному обеспечению энергоресурсами образовательных учреждений и объектов здравоохранения в регионах, а также снижению энергопотребления в городах страны за счет:

поэтапной установки солнечных фотоэлектрических станций и солнечных водонагревателей (за исключением объектов, подключенных к централизованным системам теплоснабжения) для обеспечения горячим водоснабжением и электрической энергией, а также энергоэффективных систем отопления;

улучшения системы тепловой защиты зданий, установки двухкамерных и энергоэффективных оконных блоков, сенсорных датчиков, совмещенных со светодиодными источниками, а также рекуператоров воздуха и других систем;

установку солнечных фотоэлектрических станций (в среднем 2 кВт) и солнечных водонагревателей (в среднем 200 л) в частных домовладениях;

замену нестандартных газогорелочных устройств на энергоэффективные газогорелочные устройства бытовым потребителям, а также юридическим лицам.

Источниками финансирования программы определены средства республиканского бюджета, местных бюджетов, собственные средства физических и юридических лиц, а также льготные кредиты международных финансовых институтов.

С 1 января 2020 года за счет средств государственного бюджета Узбекистана будут финансироваться компенсации, поощряющие население и предпринимателей использовать ВИЭ.

Так, физическим лицам будут предоставлять компенсации в размере 30% расходов на приобретение солнечных фотоэлектрических станций (не более 3 млн сумов), солнечных водонагревателей (не более 1,5 млн сумов), а также энергоэффективных газогорелочных устройств (не более 200 тысяч сумов).

Кроме того, физические и юридические лица смогут получать компенсации на покрытие процентных расходов по кредитам коммерческих банков на приобретение установок ВИЭ, энергоэффективных газогорелочных устройств и котлов, а также другого энергоэффективного оборудования. Физическим лицам компенсацию предоставят по кредитам суммой не выше 500 млн сумов в части, превышающей ставку рефинансирования Центрального банка, но не более чем на 8%. Юридические лица получат компенсацию — по кредитам, сумма не выше 5 млрд сумов в части, превышающей ставку рефинансирования ЦБ, но не более чем на 5%.