В отношении мужчины, угрожавшего поджечь врача в Андижане, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Инцидент произошел 21 августа, когда 37-летний житель Ханабада Ф. А. доставил свою 64-летнюю мать И. А. в отделение травматологии и ортопедии Андижанского областного многопрофильного медицинского центра.

В центре у Ф. А. возник конфликт с заведующим отделения медучреждения (причина не уточняется). «В состоянии ярости» мужчина зашел в кабинет к врачу, связал ему руки, облил бензином, который привез с собой в пластмассовой канистре, и стал угрожать, что подожжет врача и других медсотрудников. Напавшего задержали, отмечается в сообщении.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 стати 112 (угроза убийством или применением насилия), части 2 статьи 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 2 статьи 173 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Накануне инцидент прокомментировало Министерство здравоохранения. «Одна из основных причин совершения нападений на медицинских работников — либеральность уголовного наказания, предусмотренного за нападение на стоящего на службе врача», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Минздрав призвал Олий Мажлис усилить действующее законодательство для защиты прав врачей, а Генеральную прокуратуру, МВД и правоохранительные органы применять «серьезные и острые меры» по предотвращению и устранению случаев угрозы и нападения граждан на врачей.