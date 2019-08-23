Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 21-м пленарном заседании в пятницу одобрил закон «Об использовании атомной энергии в мирных целях», сообщает корреспондент «Газеты.uz».

77 сенаторов одобрение закона, 1 — выступил против, 2 — проголосовали нейтрально, 4 — воздержались от голосования.

Задачи закона — создание правовых основ для функционирования институтов и систем обеспечения использования атомной энергии, введение в законодательство механизмов обеспечения безопасности граждан и юридических лиц при использовании атомной энергии, отмечается в записке к документу.

Законом вводятся такие понятия, как «атомная энергия», «ядерное топливо», «радиоактивные отходы».

Основными принципами использования атомной энергии определены:

приоритет защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

обеспечение безопасности;

доступность информации;

запрет на производство ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств.

Документ определяет полномочия Кабинета Министров, Министерства энергетики, органов государственной власти и управления в сфере атомной энергетики.

В законе также закреплен порядок размещения и сооружения ядерной установки и пункта хранения, эксплуатации объектов использования атомной энергии, транспортировки (перевозки) ядерных материалов и радиоактивных веществ, ввоза и вывоза ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, их хранения, переработки и захоронения.

На территорию Узбекистана допускается ввоз только продуктов переработки, полученных из радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, ранее вывезенных из территории, подчеркивается в документе.

Кроме того, в законе прописан порядок организации аварийной готовности и аварийного реагирования, разработки внешнего и внутреннего аварийного плана, а также устанавливается ответственность за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием.