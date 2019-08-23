Гендерно-правовая экспертиза в Узбекистане будет касаться не только будущих законодательных актов, но и действующих, заявил министр юстиции Русланбек Давлетов на 21-м пленарном заседании Сената в пятницу.

Ранее сегодня Сенат Олий Мажлиса одобрил закон о гарантиях равных прав для женщин и мужчин. Документом вводится понятие гендерно-правовой экспертизы — анализ нормативно-правовых актов и их проектов на предмет соответствия принципам равных прав и возможностей женщин и мужчин.

«Гендерно-правовая экспертиза будет касаться не только будущих законодательных актов, но и действующих. Это означает, что уже с сегодняшнего дня мы должны начать работу. Если анализировать, то таких случаев [дискриминации] в документах много. Танзила Камаловна (председатель Сената Танзила Нарбаева — ред.), вы сами знаете, недавно мы отменили список запрещенных для женщин профессий, уравняли всех, женщины теперь имеют равные права», — отметил глава Минюста.

При этом, по его словам, в законодательстве должна быть позитивная дискриминация (предоставление привилегий) с учетом физиологических особенностей женщин касательно военной обязанности и различий в условиях отбывания уголовного наказания.

«Это (позитивная дискриминация — ред.) существует во всем мире, и это вносится в законодательство Узбекистана. Думаю, что никто не будет в обиде, потому что нужно учитывать объективную реальность», — сказал Русланбек Давлетов.

Глава Сената Танзила Нарбаева добавила, что при формировании республиканского и региональных бюджетов должны учитываться гендерные вопросы. По ее словам, нижестоящие звенья пока не обладают необходимыми знаниями для проведения гендерно-правовой экспертизы. Министру юстиции было предложено разработать специальное положение по внедрению этого механизма.