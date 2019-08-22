В Узбекистане усовершенствуют процедуру одобрения и отклонения законов Сенатом Олий Мажлиса. Об этом на встрече с журналистами в четверг сообщила председатель Сената Танзила Нарбаева.

Корреспондент «Газеты.uz» указал на два случая, когда в одобренный верхней палатой парламента закон вносились изменения. Это — закон о репродуктивном здоровье (версия, одобренная Сенатом, и версия, подписанная президентом) и закон о повышении квалификации водителей юридических лиц (Сенат — окончательная версия).

Согласно статье 26 регламента Сената, закон после одобрения направляется президенту для подписания и обнародования. Предложения о необходимости внесения в закон изменений и дополнений, а также о создании согласительной комиссии могут содержаться только в постановлении Сената об отклонении закона. Отклоненный закон должен направляться в Законодательную палату для повторного рассмотрения.

Танзила Нарбаева считает, что внесение серьезных изменений в текст после одобрения Сенатом — это неправильно.

«Мы не должны стоять на месте. Совершенно правильно, это должно быть повторное голосование, если были серьезные изменения. Технические ошибки, точки, запятые — это понятно, но если были серьезные изменения, это, конечно, неправильно», — сказала она.

Глава Сената добавила, что сейчас ведется работа по совершенствованию процедуры одобрения и отклонения законов.

«К 20-му пленарному заседанию Сената мы готовим предложения, чтобы следующий сенаторский или депутатский созыв [проходил] без ошибок. Либо отклоняли [проект закона], либо принимали. Если нужно вносить изменения, то это должно быть законодательно закреплено за Сенатом. Мы сейчас над этим работаем», — заявила Танзила Нарбаева.