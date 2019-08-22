Хороший сервис подразумевает не только заученные фразы «Добро пожаловать» и «Спасибо». Качественное обслуживание — это целый ритуал взаимодействия персонала с клиентом, в котором важно все: поведение, общение и даже мимика с жестами.

Многие руководители компаний сосредоточены на увеличении продаж и маркетинге, в то время как правильная коммуникация и взаимодействие с клиентом является частью маркетинга и имиджа. Зачастую, именно из-за плохого сервиса и уходят клиенты.





Компания Malevich Consulting занимается обучением персонала качественному сервису и взаимодействию с клиентами. На тренингах участники получают информацию о том, почему важно обращаться к клиенту по имени, не отвечать на «Спасибо» фразой «Не за что» и многим интересным приемам.

Об этикете в сервисе в Malevich Consulting рассказывает Алишер Рустамов — эксперт по клиентскому опыту с 15-летним стажем работы в ритейле крупных зарубежных компаний — Giorgio Armani, Harvey Nichols, Bloomingdale’s, Jimmy Choo, Coach, Alfred Dunhill Ltd и других.





Алишер получил образование в Британской школе этикета и Лондонском университете Мидлсекс в сфере маркетинга и коммуникаций, обучался у тренера Филиппа Сайкса, который консультирует по вопросам этикета Британскую королевскую семью.

Алишер Рустамов начинал работать с позиции продавца-консультанта и дошел до должности регионального менеджера в международной компании Richemont (Dunhill, Cartier, Piaget, Chloe и так далее). Также он является практикующим экспертом ритейла и занимает пост руководителя отдела качества в крупной компании со штатом более 115 линейных сотрудников и 15 торговых точек, включая tele-sales.

За небольшой срок своего существования Malevich Consulting провел три групповых занятия и четыре консультации.

У Алишера Рустамова есть опыт в создании устойчивой и конкурентоспособной команды продавцов и менеджеров бутиков через систематические тренинги. Он также является автором программы тренингов для сотрудников сферы ритейл «EEE», которая уходит корнями в Европу, но адаптирована к реалиям и вызовам современного бизнеса и подходит для любой страны.

Алишер проводил тренинги в сфере ритейла и HoReCa люкс- и премиум-класса для компаний в Узбекистане. К тому же он разработал тренинг «Телефонный этикет», который изначально был создан по индивидуальному заказу международной корпорации, производящей и продающей товары люкс-класса, но далее адаптирован для сферы ритейла СНГ и Ближнего Востока.





Эксперт обладает глубоким пониманием как глобального рынка, так и требований и проблем местной розничной торговли относительно методов и тактики продаж, а также визуального мерчендайзинга.

На тренингах Алишер Рустамов рассказывает о том, как узнать истинные мотивы покупки клиента, а привычные фразы на узбекском языке: «Мана», «Олинг», «Ака, мана» заменить на позабытое слово «Мархамат» и многое другое.





Слушатели приобретают:

навыки общения с покупателями в сфере ритейла и HoReCa;

навыки общения с клиентами по телефону, электронной почте и в мессенджере;

фундаментальные навыки продаж, вовлечения покупателя в церемонию продаж;

понимание языка жестов и тела при взаимодействии с покупателями;

глубокие знания кросс-продаж и up-selling;

эффективные методы работы с возражениями и проблемными клиентами;

умение придавать ценность товару или услуге.

В Malevich Consulting вдохновляют талантливо управлять клиентским опытом.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 90−915−51−00

Facebook: fb.com/malevich.uz

Telegram-канал Алишера Рустамова: t.me/pro_servis

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