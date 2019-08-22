Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков обсудили инцидент на бойцовском турнире WEF PROFFIGHT, широко обсуждаемый в интернете, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

18 августа боец из Узбекистана Нурсултан Рузибоев проиграл на турнире по кулатуу — единоборству, основанном на древнем кыргызском воинском искусстве, — в городе Кара-Суу Ошской области. Победу одержал кыргызстанский боец Алтынбек Арыкбаев.

Нурсултан Рузибоев посчитал, что его засудили, и хотел поднять флаг Узбекистана. Судья не дал это сделать и выбросил флаг в сторону, а боец покинул ринг. Позже кыргызстанский рефери ММА записал видеообращение, в котором принес извинения народу Узбекистана.

После поединка Нурсултан Рузибоев в прямом эфире Instagram Stories заявил: «Эти гады арестовали своего президента, их не исправить, милицию в грош не ставят».

В социальных сетях кыргызстанцы начали негативно высказываться в отношении спортсмена. Позже боец объяснил, что записанное им видео «смонтировали в угоду себе». «Я говорил о турнире в Кара-Суу, не о Кыргызстане. А видео так преподносят, как будто говорил о Кыргызстане. У меня есть братья и братишки, спортсмены, которые проживают в Кыргызстане, с которыми у меня хорошие отношения», — сказал он у себя на странице в Instagram.

Областная милиция Ошской области сообщила изданию Kloop, что Нурсултан Рузибоев подозревается в разжигании межнациональной розни. По данному факту начато досудебное производство.

«Рузибоев в своем Instagram распространил обращение, где порочит честь и достоинство кыргызского народа. Организаторы соревнования, где участвовал спортсмен, допрашиваются. Начато расследование», — сказала пресс-секретарь областной милиции Нурпери Абдуллаева.

В телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Кыргызстана 22 августа была достигнута договоренность о совместном изучении всех обстоятельств дела и урегулировании ситуации «в духе дружеских связей между нашими странами».

WEF PROFFIGHT — международные турниры среди профессионалов .Их организацией занимается Всемирная федерация национальной борьбы Кыргызстаан «Кулатуу Эртаймаш ММА».