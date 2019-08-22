Пресс-служба хокимията Ташкента заявила об искажении информации и вырывании слов из контекста радио «Озодлик» в сообщении о встрече хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева с жителями Мирабадского района.

По данным «Озодлик», более 10 жителей района пришли на прием к главе администрации 16 августа с просьбой отменить решение бывшего хокима столицы Рахмонбека Усманова о строительстве торгового комплекса на месте детской площадки между двумя девятиэтажными домами — №88 на улице Нукусской и №5 по адресу 1-й проезд ул. Катта Миробод. Это была третья по счету встреча жителей домов с Джахонгиром Артыкходжаевым.

Один из недовольных жителей заявил, что расстояние между девятиэтажными домами должно составлять 45 м, но из-за строительства объекта между домами может остаться всего 20 м, что незаконно.





Место планируемого строительства. Карты Google.

«Озодлик» пишет, что жители столкнулись с грубым отношением со стороны градоначальника, и приводит аудиозапись, на которой слышно, как хоким эмоционально высказывается по обсуждаемой проблеме.

«Подайте на меня в суд! Куда хотите… Идите, подайте на меня в суд, ради бога!.. Вы меня обвиняете, как будто я специально сделал!.. Идите, куда хотите! Хотите, к президенту или к Богу!.. Я хотел с вами спокойно разговаривать, обсудить эту проблему. Подайте, идите в Брюссель, пожалуйста!» — говорит Джахонгир Артыкходжаев.

Он добавляет: «Никто со мной так не может разговаривать, не имеет права, я не только хоким, я гражданин этой страны, как и вы… Хотите — бунтуйте, хотите — пикет устройте. Что мне делать? Я против закона не пойду…».

Хоким отмечает, что не может вмешиваться в рассмотрение вопроса судом. «Я постарался. Из-за этого три раза с вами поговорил… Вам суд решает ваши проблемы, я устал от этой проблемы… Я не могу решить эту проблему, понимаете?».

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Пресс-служба хокимията опубликовала короткий видеоролик встречи с хокимом, которая, по всей видимости, предшествовала эмоциональной речи Джахонгира Артыкходжаева.

«Мы с вами встречались трижды. Вас не заставляли ждать, я вас всегда приветствовал. С самого начала по мере сил я старался помочь вам, верно? Ну, он тоже предприниматель, один раз мы виделись с ним при вас, потом я еще раз встречался с ним. Передали дело в суд», — говорит хоким.

«Суд — это третья ветвь власти, это судебная власть. Наш хокимият — это исполнительная власть. У нас нет прав оказывать влияние на суд согласно Конституции, я не могу влиять на суд, не могу обращаться к нему. Иначе я нарушу закон. Я хочу вам помочь, но я не могу влиять на суд. На суд может влиять только Верховный суд. У вас уже было два судебных дела, и в обоих случаях суд принял решение в пользу предпринимателя», — отметил он.

После него выступает жительница, которая заявляет о неуважении суда по отношению к жителям.

«В прошлый раз я была очень вами довольна… Мы за вас молились, но из-за слов судьи у нас пропало желание. Молодой человек, будто смеясь над целым залом людей, говорит, что хоким мог [решить вопрос]. Говорит: „Почему хоким не сделал“ и уходит. Это что за неуважение?» — спрашивает она.

Далее следует нарезка кадров из моментов, где жители на повышенных тонах общаются между собой.

В своем сообщении пресс-служба городской администрации задалась вопросом о реальной цели «некоторых зарубежных СМИ». «Как общественность еще не заметила, что иностранные СМИ необъективно освещают политику нашего государства, проводимые работы правительства и хокимиятов?»