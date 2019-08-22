«Узнефтегазинспекция» с 1 января по 15 августа выявила 1763 потребителя, использовавших природный газ без надлежащей документации. По предварительным оценкам, объем незаконно использованного газа составил 39,8 миллиона кубометров на 40 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Только за первые 15 дней августа 187 оптовых потребителей использовали 3,2 млн газа без необходимой документации. Так, в Карманинском районе Навоийской области в цехе по производству кирпича «Бахор Интер Азия» незаконно использовали 417 тысяч кубометров газа, на предприятии «Кумкурган Эстакада» в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области — 213 тысяч кубометров.

Кроме того, инспекция выявила факты хищения газа на предприятиях по производству извести: «Кирабад мавжлари» в Каракульском районе Бухарской области — 75 тысяч кубометров газа, «Орбита глобус» в Яшнабадском районе Ташкента — 219 тысяч кубометров газа, «Домтекс» в Уртачирчикском районе Ташкентской области — 330 тысяч кубометров природного газа.

В других районах республики 101 предприятие незаконно использовали 1,4 миллиона природного газа. Соответствующие факты переданы в правоохранительные органы.