Государственный центр тестирования сообщил, как обрабатываются результаты вступительных тестов в вузы Узбекистана, на брифинге 21 августа в Агентстве информации и массовых коммуникаций. В мероприятии участвовали начальники управлений Государственного центра тестирования (ГЦТ) Барно Раджабов и Диёрбек Кучкаров, а также начальник пресс-службы ГЦТ Орзикул Бобоев.

Барно Раджабов отметил, что с 29 июля по 15 августа были проведены вступительные тестовые испытания на дневные, заочные и вечерние отделения 60 вузов и их 30 филиалов.

На обучение в вузах страны подали документы 1066925 абитуриентов, из них 731918 абитуриентов — на дневные и вечерние отделения и 335007 — на заочные отделения. Конкурс на одно место составил более 1 к 10.

За исключением тех направлений обучения, где прием осуществляется на основании только творческих экзаменов, из 979470 абитуриентов, которые должны были принять участие в тестировании, 24930 не явились по разным причинам, 465 были отстранены за нарушение правил.

Листы ответов обрабатывались в течение одного дня и на следующий день результаты публиковались на сайте ГЦТ. Так как в нынешнем году впервые абитуриентам было разрешено подавать документы одновременно на три направления обучения, их результаты отображаются во всех этих направлениях. Кроме того, в личных кабинетах абитуриентов отображаются их листы ответов и отмечены правильные и неправильные ответы по всем тестовым заданиям.

Согласно действующему законодательству, ГЦТ должен опубликовать итоговые результаты вступительных тестов не позднее одной недели после полного завершения процесса тестирования. Эти результаты показывают, зачислен ли абитуриент с набранным им количеством баллов на учебу. Учитывая, что тесты закончились 15 августа, у ГЦТ «есть еще несколько дней» для оглашения итогов, отметили представители центра.

Прозвучала информация о том, что 19 августа в здании ГЦТ с разрешения Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения страны было организовано тестирование для абитуриентов, которые не смогли участвовать в тестировании 29 июля-15 августа по вине операторов приемных комиссий, не сохранивших данные абитуриентов в базе данных ГЦТ. Общее количество таких абитуриентов составило 50, а участие в тестировании приняли 39, их результаты уже включены в общий список на сайте ГЦТ.

ГЦТ предлагает установить минимальный проходной балл для обучения на основе государственного гранта на уровне 68 баллов (для абитуриентов, имеющих инвалидность, — на уровне 56,7 баллов), для обучения на платно-контрактной основе — на уровне 56,7 баллов. Абитуриенты, набравшие меньше, не будут рекомендованы к зачислению в вуз даже при наличии мест. Однако Государственная комиссия по приему имеет право менять эти цифры.

Барно Раджабов отметил, что обработка результатов тестирования осложняется тем, что в этом году абитуриенты могут участвовать в конкурсе по трем направлениям. До опубликования итоговых результатов тестирования ГЦТ необходимо проверить наличие у абитуриента одной из этих льгот.

Законодательством определены категории абитуриентов, имеющих льготу:

победители олимпиад и конкурсов, лауреаты государственных премий, которые зачисляются в вузы на основе государственного гранта без тестирования, — количество таких абитуриентов составляет 734;

абитуриенты из отдаленных пустынных территорий Навоийской области, подавшие документы в вузы Самаркандской, Бухарской или Навоийской областей, — их количество составляет 994 человека;

абитуриенты, имеющие инвалидность, — их количество составляет 5112 человека, для них выделено 2% (2068) мест для обучения на основе гранта;

дети военнослужащих — их количество составляет 2478 человек, для них выделено 5% (1856) мест для обучения на основе гранта (эти места распределяются по семи министерствам и ведомствам, таким как министерства обороны и по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия и другие);

дети сотрудников органов внутренних дел — их количество составляет 1105 человек, для них выделено 3% (511) мест для обучения на основе гранта;

дети сотрудников органов внутренних дел, которые погибли или получили увечья при исполнении служебного долга, — для таких абитуриентов выделяются дополнительные места для обучения на основе государственного гранта без тестирования — количество таких абитуриентов составляет 52 человека;

круглые сироты, воспитанники домов милосердия и детских деревень, — их количество составляет 120 человек, для них выделено 1% (1035) мест для обучения на основе гранта;

абитуриенты, проходившие срочную военную службу и имеющие рекомендации от воинских частей, — их количество составляет 9330 человек, для них выделено 5% (5015) мест для обучения на основе гранта.

При этом некоторые из этих категорий абитуриентов, имеющих льготу, могут использовать льготу для конкурса на первое из трех выбранных ими направлений обучения. Если их баллов окажется недостаточно для зачисления на первое направление, в конкурсе на другие направления они будут участвовать на общих основаниях.

Кроме того, Барно Раджабов отметил, что отдельным постановлением выпускникам военно-академических лицеев «Темурбеклар мактаби» предоставляется льгота — дополнительные баллы в размере 15% от набранных ими баллов. Данная льгота еще не отражена в общих результатах на сайте ГЦТ. Это означает, что результаты 594 абитуриентов (именно столько составляет количество выпускников «Темурбеклар мактаби» среди абитуриентов) могут поменяться.

Чуть позже юрист и блогер Хушнуд Худайбердиев в своем Telegram-канале высказал мнение, что данная льгота распространяется на вновь образуемые «Темурбеклар мактаби», прием в которые начинается только с 2020/2021 учебного года.

По словам Барно Раджабова, выпускникам «Темурбеклар мактаби» в Фергане предоставлены дополнительные льготы, но законодательством еще не определено, будут ли эти льготы применены в рамках отдельных квот или общего списка. Количество абитуриентов-выпускников «Темурбеклар мактаби» Ферганы составляет 129, что затрудняет подсчёт итогов тестирования.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о претензиях абитуриентов на тестовые задания по химии, о которых мы уже писали, Орзикул Бобоев отметил, что этот вопрос можно будет подробно обсудить на пресс-конференции, планируемой после оглашения итоговых результатов тестирования. Барно Раджабов сказал, что планируется изучение этого вопроса в закрытом режиме со специалистами.

Однако если взглянуть на опубликованные результаты тестов в медицинские направления, абитуриенты набрали достаточно высокие баллы по всем предметам. Кроме того, баллы абитуриентов расположены близко друг к другу. Если бы обсуждаемая проблема с тестовыми заданиями по химии имела место быть, должны были наблюдаться резкие скачки в баллах абитуриентов, отметил представитель ГЦТ. В направлениях химии количество абитуриентов, набравших высокие баллы по химии, оказалось сравнительно меньше. Причины этого будут дополнительно изучены специалистами, и результаты изучения огласят.

Чуть позже в среду ГЦТ выступило с заявлением на сайте, что варианты тестов, в которые был включен блок по химии, соответствовали спецификациям и особое внимание было уделено обеспечению одинакового уровня сложности. В качестве примера был опубликован один из вариантов по химии, использованный 6 августа, с комментариями.

На вопрос представителя «Газеты.uz» о том, почему на апелляцию абитуриент не имеет право заносить литературу и справочные материалы и не разрешается присутствие преподавателя или родителей (апелляция не является повторным экзаменом, а апелляционная комиссия может оказать на абитуриента психологическое давление) Диёрбек Кучкаров ответил: «Может быть, раньше и наблюдались попытки психологического давления. С прошлого года процесс апелляции транслировался на экранах. Кроме того, были случаи, когда абитуриентам во время апелляции разрешалось консультироваться со своими преподавателями. Необходимо учитывать одно: если абитуриент уверен в своих знаниях, если уверен в неправильности тестового задания, почему за него должен стараться его преподаватель? А если неправильность тестового задания будет обнаружена во время тестовых испытаний, то это будет обязательно учтено при подсчете результатов».