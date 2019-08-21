Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства горно-металлургического комплекса на базе Тебинбулакского месторождения в Караузякском районе Каракалпакстана, сообщила пресс-служба главы государства.

Сырьевой резерв месторождения оценивается в объеме 1,1 миллиарда тонн. По предварительным расчетам здесь планируется добывать 33 миллиона тонн руды в год и получать из нее 1,5 миллиона тонн железа.





Горно-металлургический комплекс будет обладать годовой производственной мощностью 900 тысяч тонн арматуры, 225 тысяч тонн проволоки, 375 тысяч тонн уголков, швеллеров и других материалов. Реализация проекта будет способствовать замещению значительного объема импорта и устойчивому развитию промышленности. Комплекс обеспечит работой более 2000 человек. Планируется экспортировать 35% продукции.

К подготовке и реализации проекта привлечены немецкая компания DMT-Group Consulting и австрийская — Horst Wiesinger Consulting.

Напомним, общая стоимость проекта составляет 1,75 млрд долларов.

Президент также посетил государственное предприятие «Муйнок аква саноат». Этот завод по переработке рыбы стоимостью 20 млрд сумов намечено ввести в строй в сентябре.

Как ожидается, предприятие будет перерабатывать 4000 тонн рыбы в год, выпускать 200 тонн копченой рыбы, 780 тонн фарша, 400 тонн филе, 9 миллионов штук консервов. Будет создано почти 60 рабочих мест.

В целом, для развития рыбоводства в Каракалпакстане разработано 17 проектов, в результате реализации которых заготовку рыбы доведут до 15 тысяч тонн, уровень ее переработки — до 36%.

В ходе визита президента упоминалось и озеленение высохшего дна Арала. Если за предыдущие 42 года здесь были созданы саксаульные насаждения площадью 400 тысяч га, то с 2018 года защитными лесонасаждениями покрыто почти 500 тысяч га. Отмечалось, что в ближайшие два года зеленым покровом можно будет охватить еще 700 тысяч га.