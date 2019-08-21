Правительство Узбекистана рекомендует государственным банкам пойти на встречу своим заемщикам, которые имеют валютный кредит. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил первый заместитель министра финансов Тимур Ишметов.

С начала года курс доллара по отношению к суму вырос на 12,5% — с 8336,25 сума 1 января до 9384 сумов 21 августа (с 20 августа сум перешел на свободно плавающий курс). Большая часть роста пришлась на август, когда доллар подорожал на 679 сумов. Резкое повышение курса инвалюты объяснялось рядом внешних и внутренних факторов.

Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о возможном повышении риска дефолта у предприятий с валютными кредитами, первый замглавы Минфина заявил, что правительство «не должно вмешиваться, заниматься самообманом и пытаться искусственно сдерживать девальвацию».

«Мы должны работать с факторами и ошибками, которые к этому привели. А с другой стороны должны создавать какие-то условия, чтобы смягчить эти последствия. В части девальвации — в составе правительства мы планируем как акционер госбанков всем госбанкам рекомендовать провести изучение по своим заемщикам, которые кредитовались в иностранной валюте, особенно частный сектор. И если они видят, что этот уровень девальвации оказывает влияние на их возможность погашать кредиты, то пойти навстречу, как мы это делали в 2017 году, и, возможно, дать какие-то послабления, пересмотреть графики платежей, льготные периоды увеличить или пересмотреть», — отметил он.

По его словам, банки сами должны быть заинтересованы в смягчении условия для своих заемщиков.

«Конечно, будет не массово — индивидуальный подход, по расчетам. Банки тоже все равно и без этих рекомендаций на это пойдут, потому что им тоже невыгодно, чтобы был дефолт у потребителя. Лучше пойти навстречу бизнесу, чтобы им дать возможность нормально работать и получать обратно свои кредиты», — считает Тимур Ишметов.

Первый замглавы Минфина подчеркнул, что правительство не должно пытаться скрывать симптомы — искусственно сдерживать девальвацию или скрывать реальные показатели инфляции.

«Возможно, будет какой-то краткосрочный положительный эффект от сдерживания девальвации, но в целом негативного эффекта будет больше, чем позитивного. Мы должны предлагать какие-то смягчающие условия и уже работать над самими факторами, нежели пытаться поменять сами показатели искусственно», — заявил он.

Ранее председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов объяснял, что «девальвация сума на 12% — это нормально в текущей ситуации». Повышение курса доллара не окажет негативного влияния на обслуживание внешнего долга страны и валютных кредитов предприятий, отмечал глава ЦБ.