Четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные после взрыва на военном полигоне под Северодвинском 8 августа, сообщил CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

По утверждению организации, две мониторинговые радионуклидные станции в Дубне и в Кирове перестали передавать ей данные через два дня после инцидента.

«В соответствии с действующими правилами, ОДВЗЯИ связалась с операторами станций при первой возможности. Они сообщили о проблемах со связью и сетью, и мы ожидаем сообщений о том, когда работа станции и/или системы связи будет восстановлена в полном объеме», — заявил пресс-секретарь организации.

Высокопоставленный сотрудник ОДВЗЯИ сообщил CNN, что 13 августа перестали передавать данные радионуклидные станции в Билибино и в Залесово.

Власти США считают, что взрыв, в ходе которого погибли пять сотрудников «Росатома», произошел во время испытаний атомной российской ракеты SSC-X-9, которую НАТО обозначила кодовым названием Skyfall. Предполагается, что ракета использует ядерный реактор для обеспечения полета, что дает ей возможность лететь дольше, чем обычная ракета.

Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо во вторник сообщил в Twitter, что радионуклидные станции в Пеледуе и Билибино возобновили работу. Упоминание о сбоях работы на станции в Пеледуе появилось впервые.