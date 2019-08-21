На территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана в ночь на 21 августа произошел сильный пожар, возгорание началось в 1:54, сообщило Управление пожарной безопасности Ташкента.

Горели столовая, вспомогательные помещения и крыша на площади 400 кв. м. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электросети.

Пожарные прибыли на место в 2:00. К 2:45 им удалось локализовать пожар и к 3:36 — ликвидировать его. В тушении были задействовали 12 единиц пожарной техники.

«Сумма причиненного ущерба устанавливается. Погибших и пострадавших в результате пожара нет», — говорится в сообщении управления.