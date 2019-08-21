Пять приоритетных направлений по развитию Каракалпакстана определены на прошедшем в Нукусе совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщила пресс-служба главы государства.

Первое направление — развитие промышленности, организации крупных и малых производств во всех отраслях. Второе — создание благоприятных условий для бурного развития предпринимательства и оказание бизнесу всемерной поддержки.

Внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве, увеличение объемов производства, повышение урожайности и расширение ассортимента продукции определены в качестве третьего направления.

Четвертое предусматривает создание удобной для производства и населения инфраструктуры. Принятие всеобъемлющих мер для повышения уровня и качества жизни населения Приаралья обозначено пятым приоритетом.

Президент также дал рекомендации по ориентированию каждого района и города на определенную отрасль с учетом их специфики и возможностей.

Караузякский район будет специализирован на производстве строительных материалов, Берунийский, Ходжейлийский, Нукусский районы — на плодоовощеводстве, Тахтакупыр — животноводстве, Шуманай — птицеводстве, Элликкала — виноградарстве и туризме, Муйнак — рыбоводстве и животноводстве, Кегейли — животноводстве, переработке солодки и на бумажной промышленности, Канлыкуль — выращивании бобовых и риса.

Потенциал Кунградского района ориентируют на нефтехимическую промышленность и животноводство, Чимбайского района — на выращивание и переработку солодки, Турткуля — производство стекольной и продовольственной продукции, Амударьинского района — садоводство, текстильное и шелковое производство, Нукуса — на фармацевтику и электротехнику, а также превращения Тахиаташского района в промышленную зону.

На совещании отмечалось, что в I полугодии объем валового регионального продукта вырос на 7,2%, сельскохозяйственное производство возросло на 5,4%, объем строительных работ — на 45%.

Президент подчеркнул, что в регионе сохраняются серьезные проблемы, работу по развитию промышленности и созданию рабочих мест нельзя назвать достаточной.

«Я приехал сюда не за аплодисментами, а чтобы работать, посмотреть, чем живет народ, — отметил Шавкат Мирзиёев. — Руководители секторов, не способные поменять свое мировоззрение, являют собой кандалы на наших ногах».

Глава государства подверг критике то, что в первом полугодии объем промышленного производства в Каракалпакстане вырос лишь на 0,5%, а в Тахтакупырском, Шуманайском, Нукусском, Чимбайском, Турткульском, Кегейлийском районах промышленность практически отсутствует. Он также указал на слабое развитие сектора услуг и предпринимательства.

Руководители всех секторов в Каракалпакстане должны взять за правило устранение барьеров и содействие предпринимателям, отметил президент.