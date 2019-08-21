Банки Узбекистана должны будут скорректировать процентные ставки по депозитам в условиях девальвации сума, чтобы избежать оттока вкладчиков. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил первый заместитель министра финансов Тимур Ишметов.

С начала года курс доллара по отношению к суму вырос на 12,5% — с 8336,25 сума 1 января до 9384 сумов 21 августа. Большая часть роста пришлась на август, когда доллар подорожал на 679 сумов. Резкое повышение курса инвалюты по отношению к суму объяснялось рядом внешних и внутренних факторов.

По словам первого замглавы Минфина, процентные ставки по депозитам устанавливают рыночные механизмы.

«Насчет возможного оттока депозитов со вкладов. Процентные ставки по вкладам рыночные, банки сами устанавливают. В принципе, население само провоцирует изменение ставок. Если ввиду каких-то экономических изменений население будет считать, что текущая процентная ставка по депозитам недостаточна для того, чтобы покрывать их риски и зарабатывать, они начнут, конечно же, изымать свои вклады. А банки на это начнут реагировать и повышать ставки», — пояснил он.

Тимур Ишметов ожидает мгновенную корректировку процентных ставок по депозитам со стороны банков в случае оттока депозитов.

«Чтобы не потерять вкладчиков, они уже будут корректировать ставки по сумам и иностранной валюте, поэтому такого оттока не будет. Отток будет в том случае, если кто-то — регулятор или правительство — будут вмешиваться в деятельность банков и говорить „у тебя слишком высокие ставки, давай снижай“», — заявил первый замминистра.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщил, что на сегодняшний день уровень доходности депозитов «намного выше уровня инфляции и девальвации». «С этой позиции мы здесь не видим обнищания народа из-за изменения курса сума», — отметил он.

Согласно статистическим данным ЦБ, в июне средневзвешенные процентные ставки по срочным депозитам физических лиц составили 18% (в иностранной валюте — 4,6%), юридических лиц — 14,8% (4,9%). За январь-июль товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 5,2%, а девальвация национальной валюты зафиксирована на уровне 3,9% (а августе обесценение валюты ускорилось до 12,5%).

«Если вы обратили внимание на последнюю монетарную статистику, у нас в структуре денежной массы самые высокие темпы роста [показывают] срочные депозиты. Если денежная масса в целом по семи месяцам выросла на 20%, то срочные депозиты выросли на 35,6%. С этой позиции у нас нет основания думать, что из-за процентной политики по депозитам банков население забирает свои вклады», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ отметил, что принято решение «заблаговременно» отменить 0,5-процентный диапазон курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях и перейти к свободно плавающему курсу сума, чтобы избежать сценариев валютного кризиса в России в 2014 году и обвала курса тенге в Казахстане в 2015 году. По его словам, что «рынок сегодня-завтра успокоится».

Ранее Мамаризо Нурмуратов отмечал, что практической стороны Центральный банк в определенной степени может удерживать курс на одном уровне. Однако такой подход может оказать негативное влияние на экономические отношения страны, которая адаптируется к рыночным механизмам, и в конечном итоге привести к еще большим потерям или еще большему обесцениванию обменного курса.