В социальных сетях распространилась видеозапись с хокимом Андижанской области Шухратом Абдурахмановым, который критикует результаты футбольного клуба «Андижан».

По его словам, несмотря на то, что в развитие клуба вкладываются большие денежные средства, «отдачи со стороны футболистов не чувствуется».

«Сейчас на 10-м месте, а на каком был? 14-м месте! Мне не досадно? Построил стадион за 17 млрд сумов, плачу ежемесячно зарплату. Каждый [футболист] получают не менее 10 млн сумов. Но нет никакой отдачи. Я говорю, что если посадить семена на поле, то вырастет хлопчатник, если студент окончит институт, то станет либо врачом, либо учителем, либо другим [специалистом]. Вкладываешь деньги в футбол, но [клуб] продолжает проигрывать — почему я должен давать им деньги? Досадно ведь? Самое обидное, что [финансирование] идет за счет спонсоров. Эти спонсоры будут вкладывать деньги, когда команда будет лучше играть. Когда команда проигрывает, занимая 14-е место, они зададутся вопросом: „Кому платит этот хоким?“. Мне за это было обидно. В итоге не общался с ними два месяца», — рассказал глава областной администрации.

Тем не менее, хоким продолжил финансировать клуб, включив гонорары за каждую победу. В результате клуб немного улучшил позиции в чемпионате Узбекистана.

«Недавно я пожалел их и дал им денег. После 2−3 игр они поднялись с 14-го на 10-е место. Я говорю им: „За каждую победу я вам дам 100 млн сумов в виде гонорара“. Помимо зарплаты, 100 млн сумов за победу. Победили „Металлург“, я дал им 100 млн сумов, принес в мешке. Вчера перед игрой с „Навбахором“ через своего заместителя передал 280 млн сумов. Сказал, что дам еще 100 млн, если победят. Но они проиграли со счетом 0:1», — отметил он.

Шухрат Абдурахманов заявил, что готов давать деньги, если будет результат.

«Но [результата] нет, почему я должен давать. Они же должны стараться? 10 млн сумов — это немаленькая зарплата. Человек, который получает 10 млн сумов, должен оставить все дела в стороне и играть изо всех сил, должен думать только о футболе», — считает глава хокимията Андижанской области.

По итогам 17 туров в Суперлиге команда занимает 11 место (три победы, семь поражений и семь ничьих).