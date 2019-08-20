Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 августа отбыл в Каракалпакстан для ознакомления с ходом реформ, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе двухдневной поездки планируется изучение работы по развитию региона в Нукусе, а также в Муйнакском, Канлыкульском, Караузякском, Тахиаташском и других районах.

Президент также ознакомится с деятельностью промышленных предприятий и фермерских хозяйств. В повестке дня — диалог с народом и определение новых проектов, отметила пресс-служба.